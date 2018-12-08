Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan İçin Başsağlığı Mesajı

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:48



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:48

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından çıkan kavgada saldırıya uğrayan siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile geçtiğimiz hafta oynadığımız müsabakayı bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte izleyen ve maç sonrasında çıkan kavgada saldırıya uğrayan taraftarımız Mehmet Tutulkan'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.