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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek

Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası için açıklama geldi. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada "Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlama kararı aldık." dedi.

02.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:34

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı, yaptığı 1 milyon 903 bin TL'lik bağışla destekledi.

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten destekliyor, aziz milletimizin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağına yürekten inanıyoruz. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz ve Futbol A Takımımız bir araya gelerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlama kararı almıştır. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyor, bu vesileyle Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

AHMET NUR ÇEBİ: MİLLİ BERABERLİK VE DAYANIŞMA RUHU BEŞİKTAŞ'IN KÖKLERİNE İŞLEMİŞ BİR DUYGUDUR

Başkan Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası hakkında, "Milli beraberlik ve dayanışma ruhu Beşiktaş'ın köklerine işlemiş bir duygudur. Evde kalalım, evde kalan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu ve kaptanı Burak Yılmaz, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili, "Toplum olarak böylesine zor günleri, el ele vererek milli beraberlik ve dayanışma ile aşmamız gerek. Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

ATIBA HUTCHINSON: BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR OLARAK TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Takımın tecrübeli isimlerinden Atiba Hutchinson ise "7 yıldır Türkiye de yaşıyorum, çocuklarım burada büyüdü. Artık kendimi ve ailemi bu ülkenin bir parçası olarak hissediyorum. Böyle bir kampanya olunca futbolcu arkadaşlarımla bağışta bulunmak istedik. Dünya çapında yaşanan bu zorlukta Beşiktaşlı oyuncular olarak Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 903 bin TL destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Haberin Videosu :

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek

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