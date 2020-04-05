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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na kulüp olarak 1 milyon 903 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı.

05.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:41
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na kulüp olarak 1 milyon 903 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden Başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla paylaşılan mesajda, "Bildiğiniz üzere tüm dünya yaklaşık üç aydır Covid-19 salgınıyla topyekün mücadele halinde. Oluşturduğu sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri altüst eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi. Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı.

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Ayrıca BJK Kabataş Vakfı Okullarımızda 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu' adı altında bizler için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim bursu vermeyi kararlaştırdık. Bağış kampanyasına desteğimizi, Kulübümüze mali bir yük yansıtmadan, Futbol A Takımı kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen futbolcularımızın katkıları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de destekleriyle kuruluş tarihimiz olan 1903 yılına ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası olarak belirledik. Halkın takımı olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak korona virüs ile mücadelede, çalışanlarımızı mağdur etmemek de en büyük görevlerimizden biri. Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5 aylık süreçte, Kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık.

Kulübümüzün çatısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz, çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gecemizi gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz.

Söz verdiğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem dışarıda sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor
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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor

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