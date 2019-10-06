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Beşiktaş'tan n'koudou ve oğuzhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'koudou'nun sağ arka adalesinde, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

06.10.2019 21:21Beşiktaş'tan n'koudou ve oğuzhan açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'koudou'nun sağ arka adalesinde, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam oynanan Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi 'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tatafından başlanmıştır."



Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Oğuzhan Özyakup, Acıbadem, Spor

Kaynak: DHA

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