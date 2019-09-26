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Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

26.09.2019 15:15Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması
Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10: 30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Güncel

Kaynak: İHA

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