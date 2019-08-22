Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş'tan Orhan Ak açıklaması

Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenör Orhan Ak'ın istifasını duyurdu.

22.08.2019 15:40 Beşiktaş'tan Orhan Ak açıklaması
Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenör Orhan Ak'ın istifasını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibiyle sezon başında göreve başlayan Orhan Ak, geçmiş yıllarda Beşiktaşlı bazı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı taraftarların hazırlık dönemi ve sezonun ilk hafta maçında tepki gösterdiği Orhan Ak, bugün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:03   (Özel haber) Maja Ognjenovic: "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz"
16:59   Eskişehir Teknik Direktörü Çapa'dan yönetime ültimatom
16:58   Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti
16:53   Kayserispor taraftarına ceza
16:51   Eskişehirpor Teknik Direktörü Fuat Çapa yönetime ultimaton verdi
16:47   Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
16:47   Eskişehirpor Teknik Direktörü Fuat Çapa, yönetime ultimaton verdiklerini açıkladı!