16 Aralık 2018, 10:30
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Beşiktaş'tan Parasını Alamayan Pepe, Giderken Kulüp Personelinin Maaşını Ödedi

Beşiktaş

Beşiktaş'ta parasını alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmayan Pepe, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildikten sonra kulüp personelinin maaşını ödedi.

Beşiktaş'ta Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde bu ayrılığı resmi olarak açıklaması beklenirken, Portekizli futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra eşyalarını topladı.

MARCA GAZETESİ: PEPE ÇALIŞANLARIN MAAŞINI ÖDEDİ

Öte yandan Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılması Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. İspanyol Marca gazetesi ise çarpıcı bir habere imza attı. Marca'da, Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin kulüp personelinin maaşlarını ödeyerek büyük bir jest yaptığı yazıldı.

SÖZLEŞME KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ

Öte yandan Pepe ile karşılıklı olarak sözleşme feshedilirken, yapılan son görüşmede Ali Naibi, kulüp tercümanı ve Serdal Adalı yer aldı. Pepe'nin Beşiktaş'a imza attığı gün görüşmede yer alan Umut Güner ise Portekizli futbolcuyla yolların ayrılması konusunda yapılan görüşmeye katılmadı.

(Futbol Arena)

Marca,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 10:30



YORUMLAR (9)
FİLOZOF: Tanrının yarattığı insanın din ile ırkla alakası ilgisi yok ataist olsa bile asalet insanın yaratılırken içine verilir pepe nin yaptığıda buna örneklerden biridir sonradan ibadet palavralarıyla falan asla kazanılmaz sucu yap Tanrıya yalvar affedilmek için
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SEZOR34: Pepe golcü degilki stoper lütfen bilerek yazalım başlık okuyanlar içerik okuyun da öğrenin
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GS Lİ: İmzalar paraya atılır :)
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TC: LÜTFEN Ata sporlarımızı yapalım.bu rezillik yeter..
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8TAŞ: ben 8 taş tan daha zengin daha vefalı bir adamım hatta adam gibi adamım görün bakın personel maaşını bile ben ödüyorum , çünkü siz onu bile ödeyemiyecek durumdasınız diyerek avrupa basınına güzel bir malzeme vermiş,GururLAN :D
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