Beşiktaş'tan Pepe'ye Teşekkür

Beşiktaş
, sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği Pepe'ye resmi internet sitesinden teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, kulübün resmi internet sitesinden Pepe'ye teşekkür etti. 1,5 sezon Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2017-18 sezonunda Futbol
Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima
Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe'ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
(İHA)
Beşiktaş
Kaynak: İHA