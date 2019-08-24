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Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu.

24.08.2019 16:46 Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."
Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde toplam 8. sezonu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda 154 Süper Lig maçında 21 gole imza attı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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