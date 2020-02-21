Haberler » Spor » Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl mazbatası - Spor

Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl mazbatası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeliğinde 60'ıncı yılını dolduran Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

21.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:52Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl mazbatası

Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeliğinde 60'ıncı yılını dolduran Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldi. Ziyarette, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de yer aldı. Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60'ıncı yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim ederken futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması da hediye etti.

Çebi ve Yamantürk, görüşmede Koç ile siyah-beyazlı takımın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.



Ahmet Nur Çebi, Rahmi Koç, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:30:50