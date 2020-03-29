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Beşiktaş'tan Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu Rüştü Reçber için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

29.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:58
Beşiktaş'tan Rüştü Reçber'e
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu Rüştü Reçber için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007-2012 yıllarında Beşiktaş'ımızın formasını giyen, takımımızın bu süre zarfında kazandığı bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan eski futbolcularımızdan Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rüştü Reçber'in bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Rüştü Reçber, Beşiktaş, Spor

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