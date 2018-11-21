Beşiktaş'tan Ryan Babel Açıklaması!

Beşiktaş
'ın milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel
'in sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya
ile yaptığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Babel'in, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem
Fulya Hastanesinde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale zarında mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
Ryan Babel'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Beşiktaş,Ryan Babel,Babel
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:40