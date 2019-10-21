Haberler » Spor » Beşiktaş'tan sakat futbolcularla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan sakat futbolcularla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübünden, Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.

21.10.2019 20:08Beşiktaş'tan sakat futbolcularla ilgili açıklama
Beşiktaş Kulübünden, Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üç oyuncunun da çekilen MR'larının ardından tedavilerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Abdoulay Diaby, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:57 Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
21:01 Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
20:56 Esat Delihasan: "Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonayı bekliyoruz"
20:53 CANLI YAYIN DUYURUSU
20:46 Sergio Ramos: "Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz"
20:46 "BAD Basketbol Oskarları" sahiplerini buldu
20:45 İttifak Holding Konyaspor- Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
21.10.2019 21:04:25