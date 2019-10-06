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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

06.10.2019 21:42Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Oğuzhan Özyakup, Spor

Kaynak: AA

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