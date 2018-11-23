Beşiktaş'tan Taraftarına Bilet Duyurusu!

MKE Ankaragücü- Beşiktaş
maçının oynanacağı yerin Ankara'dan Kayseri
'ye alınması üzerine Beşiktaş kulübü, taraftarlarına bilet duyurusunda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has
Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.
Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19: 00-23: 00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23: 10'da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL'dir.
Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır."
MKE Ankaragücü,Beşiktaş