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Beşiktaş'tan taraftarına mesaj

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde tribünde yer almayan taraftarlarına mesaj göndererek 'Ruhunuz yeter' pankartıyla ısınmaya çıktı.

15.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:01
Beşiktaş'tan taraftarına mesaj
Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde tribünde yer almayan taraftarlarına mesaj göndererek 'Ruhunuz yeter' pankartıyla ısınmaya çıktı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, sahaya taraftarına mesaj göndererek çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya gelirken 'Ruhunuz yeter' pankartı taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce bu pankartı birçok seyircisiz maçta açmış, aynı şekilde futbolcular da daha önce sahaya bu pankartla çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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