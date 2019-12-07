Haberler » Güncel » Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı - Haber

Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı

Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde maça gidecek olan taraftarlar için bilgilendirme yaptı.

07.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:30Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı
Kulübü, yarın oynanacak olan maçı öncesinde maça gidecek olan taraftarlar için bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya toplu halde gidecek.
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarları için resmi sitesinden şu uyarıyı yaptı:
" Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için bilet satın alan taraftarlarımızın maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na toplu olarak gitmelerine karar verilmiştir.
Kasımpaşa maçına bilet satın alan taraftarlarımızın yarın (8 Aralık) saat 16.00'da Beyoğlu'nda bulunan Euro Plaza önünde toplanmalarını ve polis nezaretinde stadyuma gitmelerini önemle rica ederiz."
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:28 NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanları, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti - Haber
22:27 / Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOĞAN GRUBUNUN 60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI - Haber
22:22 Bakanlar Kasapoğlu, Pekcan ve Turhanhemşehri buluşmasına katıldı - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 22:30:25