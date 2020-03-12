Beşiktaş'tan taraftarlarına korona virüs uyarısı
Beşiktaş Kulübü, korona virüs tedbirleri kapsamında taraftarlarından uğurlama organizasyonlarından vazgeçmeleri konusunda uyardı.
12.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:43
Beşiktaş Kulübü, korona virüs tedbirleri kapsamında taraftarlarından uğurlama organizasyonlarından vazgeçmeleri konusunda uyardı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, futbol takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.
Ancak; bilindiği üzere, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; insan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, futbol takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.
Ancak; bilindiği üzere, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; insan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Futbol, Spor
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