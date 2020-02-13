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Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir

TFF'nin Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde kural hatası olmadığını açıklamasının ardından Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Federasyonun kararına tepki gösteren siyah-beyazlı takımın açıklamasında, "TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Başarılarımızın önü kesilemeyecektir" denildi.

13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:38

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe- maçı kararından sonra siyah-beyazlı kulüp resmi sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftasında Göztepe A.Ş. ile oynadığımız ve tüm kamuoyunun kural hatası olduğu konusunda hemfikir olduğu maçın ardından, bu konu ile ilgili itirazımızı Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmıştık. TFF Yönetim Kurulu ve MHK anlam veremediğimiz şekilde bu konu ile ilgili karar alma sürecini uzatmış ve futboldan popülarite anlamında nemalanan TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Futbolu yönettiğini sananların bu kararı, ligimizin son zamanlardaki değer kaybının ve sporseverlerin stadyumlardan uzaklaşmasının en belirgin örneklerinden biridir.

"TFF BU KARARI NEYE GÖRE VERMİŞTİR?"

Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de oyunu #KuralınaGöre yönetmeseniz de olur mesajını vermiştir. Merkez Hakem Kurulu, kural hatası yapan hakemini bir hafta aranın ardından Gençlerbirliği – Trabzonspor karşılaşmasına atamış ve söz konusu hakem o karşılaşmada da skandal kararlarına devam etmiştir. Kurulun, sebep olduğu bu skandallara dair bir açıklaması var mıdır? Futbolumuza kağıt üzerinde yön veren iki büyük kurum, tüm çıplaklığıyla açık olan bir olay hakkında ortak kanıya varmakta zorlanmış ve konuyu IFAB'a taşıma gereksinimi duymuştur. Maçta kural hatası olmadığı sonucuna varan TFF, bu kararı neye göre vermiştir? Elli hakem ve gözlemciden oluştuğu söylenen kontrol uygulamasına kural hatası ile ilgili görüş sorulmuş mudur? TFF, IFAB'dan gelen tavsiye kararı ile MHK'nin kendilerine ilettiği kararı kamuoyuna açıklayacak kadar cesaretli midir?

"BEŞİKTAŞ BU OYUNUN BİR PARÇASI OLMAYACAK"

Futbol tüm dünyada gelişimini hızla sürdürürken, ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde futbolu yönettiğini sananlar hataları örtbas etmeyi hatalardan ders çıkarmaya tercih etmektedirler. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu oyunun bir parçası olmayacak ve oyunu bembeyaz çizgiler ile çizilmiş sahada, #KuralınaGöre oynatmayı beceremeyenleri korumaya devam edenlere karşı daima dik duracaktır. Beşiktaş; yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla bir bütün halinde elde edeceği başarılarla önünün kesilemeyeceğini herkese gösterecektir."

Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (8)
TEK GERÇEK BEŞİKTAŞ:BU ÜLKEDE BEŞİKTAŞ ŞEREFİYLE ŞAMPİYON OLUR DİGERLERİ ŞAMPİYON YAPILIR
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İZMİRLİ:Beinsports 78. kanalda bu akşam tekrarı var açıp izleyebilirler:))
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MEMLEKETİM:Öncelikle Besiktas - Göztepe maci degil. Göztepe - Besiktas maci olacak. Sonra ertelemedi degil kural hatasi olmadi kanati olacak.
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MAZLUM YETİMOĞLU:GÖZTEPE İYİ TAKIM BE ABİ yenseniz nolcak. sanki şampiyon olcanız
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ARİF:Türkiyede istanbul takımlarına artık ön yargıyla yaklaşılıyor aman anadolu takımlarına laf gelmesin görsel ve yazılı basında bu açık bir şekilde görülüyor
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HOLİGAN:ağlama odası yan tarafta
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MARDİNLİ:YA ADALET YA KIYAMET GFB SİZİNLE #FORZAÇARŞI
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SAMSUN ÇARŞIYA KARŞI !:Başarılarımızın önünü kesemezsiniz derken ? Hangi başarı ?
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