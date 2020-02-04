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Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye sert tepki: Oyunu kuralına göre oynatacağız

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden "Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrımızdır" başlığıyla çok sert açıklama yayınladı. Beşiktaş yaptığı açıklamada, oyunu kuralına göre oynatacaklarını söyledi.

04.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:20

Jimnastik Kulübü, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'e ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Hüseyin Göçek'in kendi maçlarında şaibeli kararlar verdiğini belirten Beşiktaş Kulübü, oyunun kuralına göre oynanması gerektiğini ve bunu da sağlayacaklarını söyledi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasından bu yana aleyhimize düzenli bir şekilde gerçekleştirilen muhtelif hakem hatalarının geçen hafta oynadığımız Göztepe karşılaşmasında başka bir boyut kazandığı tüm kamuoyunun takdirindedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na yolladığımız itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık.

"MÜCADELE AÇIKÇA SABOTE EDİLMİŞTİR"

Göçek'in kuralları bilmediği gibi, oyuncumuz Atiba Hutchinson'a kendisine kuralı hatırlatmaya çalıştığı için gösterdiği sarı kart da tarafımızca kabul edilemez bir vakadır. İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuş ve mücadele açıkça sabote edilmiştir.

Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Yaşanan hatalara bakıldığında, Merkez Hakem Kurulu'nun hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır. Merkez Hakem Kurulu'nun hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir.

"KURALINA GÖRE OYNATACAĞIZ"

Beşiktaş, tüm tarihi boyunca karşılaştığı hiçbir haksızlığa boğun eğmemiştir ve bu yaşadıkları sonrasında da yoluna daha güçlü şekilde devam etmiştir. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!

Resmi başvurumuzla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin kuralına göre değil, oyunun kuralına göre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye sert tepki: Oyunu kuralına göre oynatacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (22)
.:EZİK 8TAŞIN HER ZAMANKİ AĞLAMALARI İŞTE
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DOĞRU:bir Fenerbahçe li olarak inşallah diyorum herkes ayağını denk alsın yetti gari
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SAKARYALI HATUN:Kartal,yere çakılacak gibi... Haaa... :))
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MEMLEKETİM:Ekmegini, suyunu veren Federasyon''a senin ne gibi bir yaptirimin olabilir? Konusmaya gelince mangalda kül birakmiyorsunuz. Cok kendinize güveniyorsaniz cekin takiminizi ligden.
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KESİN SEN FENEVLİSİNDİR:CUGİLİYE CEVAP
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TS:KURALLARI AKŞAMDAN SABAHA YAZIYORLAR ŞİKECİLER KURALMI TANIRLAR
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ADALAR:ula hamsi peyinli ağzını yıka önce
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AĞLAMA DUVARI:AĞLAMA DUVARI
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CAN DEP:Aglaya aglaya zaten bedevada bir sampiyonluk aldiniz...
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ULTRAKEDİ:Hangi takımlısın ?
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