Beşiktaş'tan TSYD açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Beşiktaş'a yaptığı canlı yayın davetiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açık oturumun tarih ve saatinin, tüm paydaşlar ile önceden istişare edilmesi gerekildiğinin altının çizildiği açıklamada, sadece 4 büyük kulübün başkanlarının değil, Türk futbolunun bütün unsurlarıyla katılacağı bir oturumun daha yararlı olacağı kaydedildi.Siyah beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde: "Türkiye Spor Yazarları Derneği, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü başkanlarının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya gelmesi ve kanalların da bunu canlı yayınlaması programı üzerine tarafımıza bir davet yollamış ve kendi internet sitesinde bunu paylaşmıştır. Açık oturumun tarih ve saatinin, katılması planlanan tüm paydaşlar ile öncesinde istişare edilmesinin daha doğru bir hareket olacağını belirtiyor, sadece dört kulübün başkanlarının değil Türk Futbolu'nun bütün unsurlarıyla katılacağı bir oturumun yararlı olacağına inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurulları, kulüp başkanları, sporcular ve bu işin olmazsa olmazı taraftarların seçeceği temsilcilerin olduğu bir çalıştay-açık oturum planına her daim katılım sağlayacağımızı ifade ediyoruz."