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Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, dünkü antrenman sonrası sakatlanan Victor Ruiz'in sağ bacak arka adele soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.

15.10.2019 14:43Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş, dünkü antrenman sonrası sakatlanan Victor Ruiz'in sağ bacak arka adele soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun dün yapılan antrenman sonrasında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL

Acıbadem, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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