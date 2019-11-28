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Beşiktaş'tan Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması

Victor Ruiz'in ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edildiKartal Kayra Yılmaz'ın ise soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildiİSTANBUL, - Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

28.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:07Beşiktaş'tan Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması

Victor Ruiz'in ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edildi

Kayra Yılmaz'ın ise soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildi

İSTANBUL, - , sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Hastanesi 'nde çekilen MR'ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi 'nde çekilen MR'ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



Acıbadem, Beşiktaş, Kartal, Spor

Kaynak: DHA

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