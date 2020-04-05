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Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor

Beşiktaş Kulübü, oyuncuların, çağrıldığı zaman geri gelmesi şartıyla ülkelerine dönmesine izin verdi. Bu şartı kabul eden ilk isimler ise Jeremain Lens ile Kevin-Prince Boateng oldu.

05.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:26

Beşiktaş Kulübü, koronovirüs salgını sebebiyle ev karantinasında olan yabancı oyuncular için yeni bir karar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada liglerin en erken haziran ayında başlayacağının belirtilmesi üstüne, ailelerinin yanına dönmek isteyen yabancı futbolculara daha önce yasak koyan siyah-beyazlı yönetim, aldığı yeni karar doğrultusunda, tek şartla isteyen futbolcunun ülkesine dönmesine izin verdi.

VALİLİKTEN İZİN ALINACAK

Bu şart ise 'çağrıldığı zaman geri gelmesi' şartı. Bu şartı kabul eden ve kesin olarak ülkesine dönmek isteyen ilk isimler Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng olurken, bu iki futbolcuya birkaç ismin daha eklenebileceği öğrenildi. Futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri ise şu şeklide işleyecek: Gitmek isteyen futbolcu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla gidebilecek. Dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.

Beşiktaş’ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

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Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
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