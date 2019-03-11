Beşiktaş Karius Haberlerini Yalanladı

Beşiktaş Kulübü, Atiker Konyaspor maçında kaleci Karius'un ikinci yarıda sahaya çıkmak istemediği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

Kalecimiz Loris Karius'un A. Konyaspor maçının devre arasında ikinci yarıya çıkmak istemediği, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş tarafından ikna edilerek oyuna devam ettiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Loris Karius'un böyle bir tavrı olmadığı gibi çıkan haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.