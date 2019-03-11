11 Mart 2019, 15:53
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Beşiktaş Karius Haberlerini Yalanladı

Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede siyah beyazlı ekibin kalecisi Karius'un ikinci yarı oynamak istemediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü, Atiker Konyaspor maçında kaleci Karius'un ikinci yarıda sahaya çıkmak istemediği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

Kalecimiz Loris Karius'un A. Konyaspor maçının devre arasında ikinci yarıya çıkmak istemediği, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş tarafından ikna edilerek oyuna devam ettiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Loris Karius'un böyle bir tavrı olmadığı gibi çıkan haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Spor


YORUMLAR (2)
HAYAT: YETER ŞU ADAMI EZDİĞİNİZ ARTIK. İYİKİ BİR HATA YAPTI DÜNYA KUPASINDA. HALA EZİYORSUNUZ. BEN GALATASARAYLI OLARAK DÜŞENE BİR TEKMEDE SİZ VURUN DİYENLERİN KARŞISINDAYIM. KARİUS KARDEŞİM GEÇİCEK BU KARA GÜNLER. EZMEYİN ARTIK. İLERDE ÇOK UTANACAKSINIZ BU YAPTIĞINIZDAN.
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ANTİ CİMBOŞ: gs medyasının uydurmalarıdır bir korku sardı bunları ikincilik de elde gidecek diye
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