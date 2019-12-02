Haberler » Spor » Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı! - Spor

Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçtan sonra siyah-beyazlı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı bağırlarına bastı. Soyunma odasından çıkıp saha içine gelen Avcı'ya çiçek verildi.

02.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:35

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından futbolcular, taraftarların isteği üzerine soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı geri getirdi. Tribünlerin alkışları sonrası Abdullah Avcı'nın gözleri doldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, soyunma odasından çıkıp gelen Avcı'ya çiçek verdi.

BU SEZON İLK KEZ TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Deneyimli hoca, elinde çiçekle birlikte tüm tribünleri dolaşarak taraftarı selamladı. Bu sezon ilk kez tribünlere çağrılan Avcı'ya taraftarlar büyük destek verdi.

İSTİFAYA DAVET EDİLMİŞTİ

Ligin ilk haftalarındaki puan kayıplarının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen Yalçın" tezahüratlarında bulunmuş, Avcı'yı istifaya davet etmişti. Süper Lig'de üst üste gelen 5 galibiyetin ardından bu hareketle birlikte taraftarlar ile Abdullah Avcı da barışmış oldu.

Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!

Abdullah Avcı, Spor


HABER YORUMLARI (3)
PANTERA ATROX:Tinercilerden beklenen davranış.Burakada ne şerefimizden vazgeçeriz nede hak yiyenleri buyur ederiz açıklaması yapmıştı,sonrada tribünlerden burak burak.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Üfff ne kadar abarttiniz. Bizim millet kadar sisirmeyle yasayan baska canli varmi acaba. Iki malubiyet sonra defol avci diye bagirirlar. Kaldi ki profösyönel hayatta duygusallikmi olur. Böyle yapa yapa kulüplerin durumu ortada.
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
PAKO:HARİKA BEŞİKTAŞ TARAFTARINA YAKIŞANDA BUDUR TŞK
Yayından Kaldır
9 4
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

22:52 Maçın ardından - Spor
22:46 Maçın ardından - Spor
22:45 Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları - Spor
22:44 Berna Gözbaşı'nın açıklamaları - Spor
22:39 Elazığspor'un beklediği Alpaslan Öztürk dosyası sonuçlandı - Spor
22:28 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali - Spor
22:20 Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı - Spor
22:02 Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı! - Spor
20:42 Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti - Spor
20:34 Beşiktaş'ın gol anonsu, engellere takılmayan Buket Durmuş'tan - Spor
19:23 Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
12:27 İmamoğlu'nun görüntülerinden sonra sosyal medyada Binali Yıldırım gündem oldu
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 22:57:53