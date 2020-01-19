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Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı

Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçının son dakikalarında "Sergen Yalçın" tezahüratları yaptı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, "Avcı istifa" şeklinde de tezahüratlar yaptı.

19.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:22

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider 'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan 'ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa' diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti.

SİVASSPOR'U ALKIŞLADILAR

Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.

Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı

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