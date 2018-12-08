<p>Beşiktaş, Alanyaspor maçında 2 puan kaybederken, karşılaşmaya Loris Karius damgasını vurdu. Alman kaleci,yaptığı kurtarışlarla maçın adamı oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada Karius'u göklere çıkardı. </p><p><b>İşte o paylaşımlar: </b></p><div class='drimg'><b></b><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_6682_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_2097_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_3760_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_4672_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_6730_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_4896_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/08/besiktas-taraftari-alanyaspor-macinin-yildizi-11517973_5086_m.jpg' title='Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı'></figure></div>