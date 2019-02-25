Beşiktaş Taraftarı Derbiye Hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe
karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar toplanmaya başladı. Beşiktaşlılar, Köyiçi'nde tezahüratlarla maça hazırlanıyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplanmaya başladı. Beşiktaşlı taraftarların buluşma noktası olan Köyiçi'ndeki kafeler ve restoranlar doldu taştı. Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kartal
heykelinin etrafında toplanan siyah-beyazlılar, maçtan saatler önce toplanarak pankartlar açıp meşaleler yaktı ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. - İSTANBUL
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA