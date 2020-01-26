Beşiktaş taraftarı, hakem kararlarına tepki gösterdi! Kural hatası iddiası gündeme geldi

Süper Lig'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Necip Uysal ile Gassama arasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu. Gassama ile girdiği mücadele sonrasında altı pas içerisinde yerdekalan Necip Uysal penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek "devam" dedi.

Pozisyondan sonra VAR odası ile görüşen hakem Hüseyin Göçek, kararını bir kez daha teyit etti ve daha önceden başka bir pozisyon için durduğu oyunu hava atışıyla başlattı.

KURAL HATASI İDDİASI

Göztepe'nin 45+2. dakikada Celso Borges ile bulduğu 2. gol öncesinde Hüseyin Göçek'in verdiği bir karar da tartışmalara neden oldu.

Tyler Boyd'un sakatlığı için için oyunun durduğu an öncesinde topa son dokunan isim Beşiktaş'tan olmasına rağmen, oyunu durduran Hüseyin Göçek'in oyunu orta sahadan Göztepeli oyunculara topu vererek başlatmasının hatalı olarak öne çıktığı belirtildi.

Yeni kurallar gereği, oyun durduğunda pozisyon tekrar topun bulunduğu son yerden değil, topa sahip olan son takımın bulunduğu yerden, son oynayan takımın vuruşuyla başlıyor.