Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa

Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman'ı istifaya davet etti. #FikretOrmanistifa hashtagi Twitter'da TT oldu.

20.09.2019 00:31

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine uzatmalarda yediği gollerle yenildi. Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Andraz Sporar'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 29. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan, 45+1. dakikada Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

2 DAKİKADA 2 GOL YEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Slovan Bratislava, 58. dakikada Sporar ile beraberliği sağladı. Daha sonra girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, uzatma bölümünde kalesinde üst üste goller gördü. Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Rharsalla'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

FİKRET ORMAN'I İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçlar taraftarın sabrını taşırdı. Ligde 4 maçta 4 puan alabilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de zayıf rakibine 4-2 yenilince Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman'ı istifaya davet etti.#FikretOrmanistifa hashtagi Twitter'da TT oldu.

Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa

Fikret Orman, Beşiktaş, Twitter, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:07 Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi
01:02 Abdullah avcı: beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
00:49 Ünal karaman: iyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk
00:31 Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa
00:30 Canlı yayın duyurusu
00:16 Beşiktaş, uzatmalarda kaybetti
00:14 Beşiktaş: 4-2