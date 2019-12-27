Haberler » Spor » Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Spor

Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği mücadeleye, hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu. İlk yarıda konuk ekibe 2 kırmızı kart birden gösteren Fırat Aydınus'a, ev sahibi ekibin taraftarları küfürlü tepki gösterdi.

27.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:24

'ın 'ni konuk ettiği mücadelede hakem Fırat Aydınus, ilk bitmeden konuk ekibe 2 kırmızı kart birden gösterdi ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu kırmızı kartların ardından Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterdi.

KÜFÜRLÜ TEPKİ

Önce 'Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana' şeklindeki tezahüratla tüm stadyum tepkisini gösterdi. Ardından, 'Eyyam yapanın a.... s....' şeklinde tezahüratlar duyuldu.

Fırat Aydınus, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olurken taraftarlar, burada da tecrübeli hakeme sert tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki

Gençlerbirliği, Fırat Aydınus, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ZİYA DE: Eyyam nedir
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MİLLİ GS: Birilerine hoş görünmek için durumu kendine göre ayarlama...
Yayından Kaldır
1 0
UAGS: EEE NE OLACAK GEÇEN FENER MAÇINDA HAKLARINI YEDİLER ŞİMDİ BURADA TELAFİ EDİLMESİ LAZIM
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

21:51   Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret - Spor
21:51   Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: "Eyyam yapsana" - Spor
21:47   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
21:46   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
21:46   Giray Bulak: "3 pozisyon verdik 2'si gol oldu" - Spor
21:20   Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Spor
21:03   Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi - Spor
20:25   Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi - Spor
18:11   Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi - Spor
27.12.2019 21:56:25