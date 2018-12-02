Beşiktaş Taraftarından Galatasaray'a Olay Gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş
, Vodafone Park
Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray
'a flaş bir göndermede bulundu. Beşiktaş'ın mabedine çarşamba günü Lokomotiv Moskova
'ya 2-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'a karşı 'Çuf Çuf' şarkısı çalındı.
Lokomotiv'i andıran 'Çuf Çuf' şarkısının ardından Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan Beşiktaş'a büyük tepki gösterdi.
Lokomotiv Moskova,Beşiktaş,Galatasaray
Lokomotiv Moskova mağlubiyetiyle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Grubun son haftasında Portekiz
temsilcisi Porto
'yu Türk Telekom
Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması durumunda UEFA Avrupa
Ligi'ne kalacak. Galatasaray, Porto'ya yenilmesi veya berabere kalması halinde Schalke 04
ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek. (Fanatik)
02 Aralık 2018 Pazar 22:37