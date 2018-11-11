Beşiktaş Taraftarından Protesto: Fikret Orman Paralar Nerede?

Süper Ligin 12. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlarken siyah-beyazlı ekip sahadan beklemediği bir sonuçla ayrıldı. Taraftarlar maç sırasında oyunculara ve yönetimi protesto etti.Saha içinde özellikle Oğuzhan Özyakup'u yuhalayan ve ıslıklarla protesto eden siyah-beyazlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman'a yönelik de büyük bir tepki gösterdi.

"FİKRET GOL GOL GOL"

Tribünler uzun süre, ''Fikret Orman paralar nerede?'' ve ''Fikret gol gol gol'' şeklinde tezahürat yaptı. Öte yandan taraftarlar, maçın son dakikalarında Sivasspor'un yaptığı paslara 'oley' şeklinde eşlik ederek takımlarına olan tepkiyi gösterdiler.

(Goal)