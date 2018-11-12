Beşiktaş Taraftarından Tepki! "Fikret Orman Paralar Nerede?"

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş
, Demir Grup Sivasspor
'u evinde konuk etti. Sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta taraftarlar başkan Fikret Orman
'a tepki gösterdi.
Mücadelenin son dakikalarında tüm tirbünler "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratında bulundu. Ayrıca forvet transferi yapılmamasına gönderme yapan taraftarlar "Fikret gol, gol, gol" diyerek tepki gösterdi.
Sivasspor,Fikret Orman,Beşiktaş
Beşiktaş Sompo Japan'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Segafredo Virtus Bologna
'ya 94-90 mağlup olduğu maçta da siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncuların ödemelerini geciktirdiği için Beşiktaş başkanı ve yönetimine tepki göstermişti.
12 Kasım 2018 Pazartesi 01:30