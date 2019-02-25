25 Şubat 2019, 20:54
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Beşiktaş Taraftarından Tolgay Arslan'a Dürümlü Protesto

Beşiktaş Taraftarından Tolgay Arslan

Beşiktaşlı bir taraftar, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ı protesto etmek için Vodafone Park'a dürümle geldi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce siyah-beyazlı taraftarlar Tolgay Arslan'a büyük tepki gösterdi. Isınma hareketleri için Vodafone Park'a ayak basan Tolgay'a ıslıklı tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu "dürüm" yiyerek protesto etti.

Tolgay aleyhine tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarların ellerinde "dürüm" olduğu fotoğraflar objektiflere yansırken; sarı-lacivertli taraftarlar ise Tolgay'a tribünlere çağırarak destek verdi.

(Sporx)

Fenerbahçe, Vodafone Park, Spor


YORUMLAR (4)
BEŞİKTAŞ 2- DÜRÜMBAHÇE 0 : Beşiktaş 2- Dürümbahçe 0
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CELAL SAĞLAM: Daha cümleyi tamamlamadan ikinci goool
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CELAL SAĞLAM: Gg 77 ye de helal olsun o zaman Dürümsüz olsun bizim olsun delikanlı olsun yeter
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ADINIZI YAZIN,: dürümler sana helal olsun kocum afiyetle ye ustunede besiktasi ekle ohne guzel durummüs deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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