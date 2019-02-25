Beşiktaş Taraftarından Tolgay Arslan'a Dürümlü Protesto

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce siyah-beyazlı taraftarlar Tolgay Arslan'a büyük tepki gösterdi. Isınma hareketleri için Vodafone Park'a ayak basan Tolgay'a ıslıklı tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu "dürüm" yiyerek protesto etti.
Tolgay aleyhine tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarların ellerinde "dürüm" olduğu fotoğraflar objektiflere yansırken; sarı-lacivertli taraftarlar ise Tolgay'a tribünlere çağırarak destek verdi.
(Sporx)
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