Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor 'da Fatih Aksoy, maç sonu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Sivassapor'a kiralanan Fatih Aksoy, "Devre arasından sonra ritmimizin düşüp düşmeyeceğini merak ediyorduk. Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından birisi belki de. Zor olacağını da biliyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık. Zor olan şeyler bazen güzeldir" dedi.

"ISLIKLANMAM NORMAL AMA KIRILDIM"

Bir pozisyonda Beşiktaşlı oyuncularla yaşadığı gerginlik sonrası olayı anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermememiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu beni itti, bir kargaşa oldu. Sonra Caner ağabey ve Burak ağabey ile konuştuk. Onlar benim ağabeyim. Hem saha içinde hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebilirler. Ama taraftarların tepkisi beni kırdı. Burada çok oyuncu ıslıklandı. Taraftara şunu söylemem lazım, biraz Türk oyuncularına sahip çıksınlar. Ben bu camiaya daha bir şey vermedim, rakip forma ile geldim, ıslıklanmam normal ama biraz kırıldım" ifadelerini kullandı.