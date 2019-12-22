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Beşiktaş taraftarları stada geldi

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'na geldi.

22.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:35 Beşiktaş taraftarları stada geldi
Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam 'de oynanacak olan Fenerbahçe- derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçına kısa bir süre kala siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar ardından stada doğru hareket etti. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde stada ulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Polisler bazı taraftarı gözaltına aldı.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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