Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş taraftarlarından takıma destek

Beşiktaşlı bir grup taraftar, antrenman öncesinde tesisler önünde toplanarak yapılan açıklama ile takıma güvendiklerini belirtti.

26.09.2019 13:34Beşiktaş taraftarlarından takıma destek
Beşiktaşlı bir grup taraftar, antrenman öncesinde tesisler önünde toplanarak yapılan açıklama ile takıma güvendiklerini belirtti.

Beşiktaşlı bir grup taraftar, siyah-beyazlıların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde tesislerin önünde buluştu. Taraftarlar burada yaptıkları açıklamada, takıma ve kulübe sonuna kadar güvendiklerini ve başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Siyah-beyazlı taraftarlar, yapılan açıklamada ayrıca istifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Taraftarlar, açıklamalarını yaptıktan sonra tesislerin içine girerek Abdullah Avcı'ya çiçek verdi ve futbolculara başarı diledi. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:47 Yeni Malatyasporlu futbolculardan iddialı açıklamalar
14:42 Galatasaray derbi öncesi taktik çalıştı
14:40 Son Dakika | Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı
14:38 Beşiktaş taraftarından takımına destek
14:38 Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması
14:37 Murat Germen Cumhuriyet Kupası'na davet edildi
14:30 Şahinbey Ampute kadrosunu güçlendiriyor