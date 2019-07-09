09.07.2019 17:13
Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Ollie Watkins'e onay verdi. Siyah-beyazlılar, Brentford forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacak.

Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanlara başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah beyazlılar, Brentford'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins ile ilgileniyor. Geçen sezon 45 maçta 12 gol atan İngiliz futbolcu, 9 da asist yaptı.

8 MİLYON EURO ZORUNLU OPSİYON

Sol kanat ve ileri uçta da oynayabilen genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ollie Watkins'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimini düşündüren tek konu ise Brentford kulübünün sözleşmeye 8 milyon euroluk zorunlu satış opsiyonu koymak istemesi. Opsiyon konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanırsa, 23 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlanacak.

(TRT Spor)

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi

FenerbahçeFenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı

Abdullah Avcı idmana damga vurdu!Abdullah Avcı idmana damga vurdu!

Beşiktaş Spor Kulübü, Brentford F.C., Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
KARTALZM: Adem Ljajic, Tyler Boyd, Lewis Holtby, Ollie Watkins . . . . Türk futbolu bu kadar parasız, kalitesiz ve seyirci kaybediyorken bu isimler iyi isimler
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
18:38   Hakkari'deki terör saldırısı
18:27   "Spor Sivas Yaz Okulu" başladı
18:24   Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı?
18:21   Büyükşehir'in okçuları Türkiye rekoru kırdı
18:18   Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı
18:10   Kahramanmaraşspor'da beklenmeyen ayrılık
18:05   Neto: 'FC Barcelona için oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir'