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Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferle ilgili, "Transfer talebimiz var ama limitler var." dedi.

05.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:48 Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı:
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferle ilgili, "Transfer talebimiz var ama limitler var." dedi.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 'da kampta bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların antrenmanının ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Transfer talebimiz var ama limitler var. Türkiye Futbol Federasyonu ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak." ifadelerini kullandı.
Antrenmanda takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu belirten 56 yaşındaki teknik adam, bu futbolcunun yarın takımla çalışacağını söyledi.
Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Dorukhan Toköz'ün de takıma bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Avcı, genç oyuncunun durumunun beklenenden daha iyi olduğunu aktardı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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