Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Futbolcularına Tebrik

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nun 5. haftasında Norveç
'in Sarpsborg ekibini deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş
'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "İzleyenler için de heyecanlı ve keyifli bir maç oldu. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
Güneş, Sarpsborg Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Maçın çok ilginç geliştiğini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:
"Rakibimiz ilginç bir takım. Hızlı ve tempolu başlayan bir maçta rakibimiz hava şartlarını ve zemini iyi kullanarak seyirci avantajı ile erken iki gol buldu. Daha sonra iyi oynadık, pozisyonlar da bulduk. Rakibe de pozisyonlar verdik. İzleyenler için de heyecanlı ve keyifli bir maç oldu. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı oyuncularımın idman eksikliği vardı. Bazı oyuncularım sakatlıktan yeni çıkmıştı. Buna rağmen kazandık. Rakip de kendi sahasında ilk defa grupta mağlup oldu.'
Olumsuz koşulların kendilerini engelleyemediğini anlatan Güneş, "Koşullar ne olursa olsun yediğimiz iki gol de beklediğimiz goller değildi. Birinci golde defansın göbeğinden adam kaçırdık. İkinci golde kaleci topu karşılayamadı ve erken goller yedik. Bu olumsuzluğa rağmen oyundan düşmedik bu iyiydi. Yediğimiz gollerden sonra oyuna ortak olduk. Kazanma duygusu hep vardı takımda ve futbolcularım iyi niyetle oynadı" diye konuştu. Galatasaray
derbisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Sabah
sekiz civarında İstanbul
'da olacağız. Şartlar itibarıyla çok kötü bir deplasmana düştük. Bazı oyuncularımızın sahanın zemini nedeniyle kasıklarında çekme oldu. Yorgun olan oyuncular var. İdmanı az olan oyuncular var. Cuma günü akşama kadar toparlanmaya çalışacağız. Cumartesi de kampa girip Galatasaray maçına çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Güneş, Sarpsborg deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarına da teşekkür etti.
Norveç,Beşiktaş