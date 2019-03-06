06 Mart 2019, 14:30
»»

Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'yu takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

Yunanistan Süper Lig'inde fırtınalar estiren Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu belirtildi.

Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş teknik direktörlüğü için adaylar arasında Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ilk sıralara yerleştiği belirtildi.

LİSTENİN BAŞINDA BULUNUYOR

PAOK'ta oldukça başarılı bir dönem geçiren Lucescu'nun Beşiktaş Yönetimi tarafından listenin en başına alındığı ifade edilirken genç teknik adama teklif de yapıldığı ortaya çıktı. Babasından dolayı Türkiye ile bağını hiç koparmayan çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Guti'nin Şenol Güneş'in ayrılması durumunda sezon sonuna kadar takımı idare edeceği de gelen bilgiler arasında.

İstanbul, Mircea Lucescu, Beşiktaş, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
ADALET: abdullah avcı beşiktaş için iyi bir tecih anlaşabilirlerse tabi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: türk teknik adam isteriz
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MEHMET SARI: BJK YÖNETİMİ FUTBOLDAN ANLAMADIĞINI DEGLARE EDEREK KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ KANGAL CİNSİ GİBİ BİR IRK SANIYORDA JUCESCONUN OĞLUNU HOCA ADAYI GÖSTERİYOR BELKİDE LUCESCO TİCARETİNİ BENİMSİYORLAR , SERGEN RIZA SAMET YERLİ IRK SAYILIYOR GALİBA YAZIK
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KÖŞEDEKİ MANAV : SERGEN
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KUDURTUCU VOLKAN: aykutu alın
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz