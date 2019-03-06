Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Yunanistan Süper Lig'inde fırtınalar estiren Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu belirtildi.

Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş teknik direktörlüğü için adaylar arasında Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ilk sıralara yerleştiği belirtildi.

LİSTENİN BAŞINDA BULUNUYOR

PAOK'ta oldukça başarılı bir dönem geçiren Lucescu'nun Beşiktaş Yönetimi tarafından listenin en başına alındığı ifade edilirken genç teknik adama teklif de yapıldığı ortaya çıktı. Babasından dolayı Türkiye ile bağını hiç koparmayan çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Guti'nin Şenol Güneş'in ayrılması durumunda sezon sonuna kadar takımı idare edeceği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: DHA