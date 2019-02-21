Beşiktaş Teknik Heyeti ve Futbolculara Japon Yemeği

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta derbide Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Beşiktaş
'ta yönetici Ahmet Kavalcı
, futbol takımına yemek verdi. Yemekte Japon
mutfağından lezzetler yer aldı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol
A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi. Asbaşkan, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park
'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner
, Teknik Direktör Şenol Güneş
, teknik ekip ve futbolcular yemekte yer aldı.
Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA