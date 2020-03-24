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Beşiktaş, tesislerde taramaya girecek!

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcuların yanı sıra teknik ve idari kadroyu korona virüs testine sokacak.

24.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:23
Beşiktaş, tesislerde taramaya girecek!
Beşiktaş , Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcuların yanı sıra teknik ve idari kadroyu korona virüs testine sokacak.

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete test yaptırma kararı almıştı. Spor camiasında arka arkaya gelen virüs haberleri sonrası, siyah-beyazlı kulüp yetkililer ile temasa geçti. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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