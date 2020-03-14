Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
14.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:34
Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla tesislerde futbolcuların odaları, soyunma odaları, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, koronavirüs salgınına karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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