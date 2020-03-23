Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş test başvurusu yaptı - Haberler

Beşiktaş test başvurusu yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

23.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:10
Beşiktaş test başvurusu yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş , takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen aiyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Ümit Davala korona virüs iddialarını yalanladı! - Haber Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor - Haber ABD'den iki uçak gemisi ile İran'a mesaj - Haber İsrail'deki hahamlar Kovid-19 salgınına karşı halkı oruç tutmaya çağırdı - Haber Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı - Haber
Loading