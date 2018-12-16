Beşiktaş, Trabzonspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.
Maç, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
31' Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu 31. dakikada Adriano'dan geldi. Brezilyalı futbolcunun uzak mesafeden sert şutunu kaleci Uğurdan kurtardı, dönen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
22' Trabzonspor tehlikeli geldi, Nwakaeme'nin şutu direkte patladı.
20' Adriano'nun büyük hatası sonucu Jose Sosa topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutu kaleci Karius'ta kaldı.
1' Düdük geldi ve maç başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:
Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven.
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.
Trabzonspor,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 18:08