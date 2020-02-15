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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

15.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:41

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın sağanak yağış altında basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda; dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu ve streching yaparak çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı oyuncular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minyatür kale maç yaptı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.


Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: DHA


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