Haberler » Spor » Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

15.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:10Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:33:14